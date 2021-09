O processo de escolha de um bom vinho pode ser demorado, mas no fim recompensador. No entanto, não basta o vinho ser bom. É necessário escolher o copo ideal, porque se boa comida merece o prato certo, o vinho não lhe fica atrás.

Assim, não se fique por remover a rolha. É preciso dar um pouco de mais atenção a este produto que faz presença em tantas casas portuguesas e optar por um bom copo. No final, vai assistir a um vinho com mais cor, aromas e sabor, tudo como deseja.

Pé alto, de balão, com uma base de apoio e transparente são algumas das características que deve procurar num copo. Mas não fica por aí. Assista ao vídeo e descubra todas as dicas para que possa apreciar o seu vinho com o copo certo!