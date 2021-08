Numa esplanada ou em qualquer local que grite “descontração” não há nada como ter ao nosso lado – e na nossa mão – a melhor companhia. Uma companhia leve, fresca e com menos álcool. A solução? Só mesmo o vinho ideal.

São várias as regiões com climas mais frescos e que oferecem também elas opções de vinhos geralmente menos alcoólicos. Brancos, rosés, frisantes ou espumantes, são muitas as opções para que faça a escolha acertada quando o calor mais aperta. Assista ao vídeo e descubra qual o vinho que melhor encaixa consigo e com o prato que vai acompanhar!