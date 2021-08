O verão chegou e com ele chegam também as tardes demoradas e as noites que terminam em jantares na melhor das companhias. E para que os seus serões sejam um sucesso, nada melhor do que um bom copo de vinho a acompanhar, certo? Certamente já ouviu falar nos vinhos ideais para esta altura do ano: os vinhos de verão. Mas para além de saber que provavelmente serão vinhos que melhor se adequam a esta estação, sabe no que consistem em concreto?

Foi precisamente este o mote para o início desta conversa, com um painel diversificado de convidados e com Hélder Reis como moderador. Para falar sobre os vinhos verão contámos com a presença de: Vera Casanova e Aníbal Coutinho, enólogos Continente com vasta experiência nacional e internacional, e o Chef Nuno Bergonse, conhecido pelo seu trabalho em cozinhas europeias famosas. “O que são vinhos de verão?”, “Como podemos caracterizar a produção nacional nesta gama de vinhos?” ou “Da confeção à harmonização, de que forma podemos inserir os vinhos de verão nesta equação?” foram algumas das perguntas respondidas. Após a conversa, pode ainda assistir ao momento em que o chef Nuno Bergonse se junta à sommelier Teresa Gomes para nos mostrarem diferentes harmonizações possíveis entre vinhos de verão e alguns petiscos tão práticos e fáceis como apetecíveis. Assista ao vídeo e ponha tudo em…copos limpos!